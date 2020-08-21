Український боєць ММА дебютував у лізі росіян з нокауту у першому раунді: відео

Український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Дмитро Побережець ефектно дебютував в лізі Absolute Championship Akhmat (АСА).

На турнірі російської промоутерської компанії АСА 109 у польській Лодзі наш співвітчизник вже у першому раунді переміг місцевого бійця Адама Палаша, який до цього виграв всі свої п'ять поєдинків.

За 40 секунд до кінця першого раунду Побережець на контратаці влучив точно в голову супернику. Польський боєць опинився на настилі октагону, а українець пішов на добивання. Після серії нищівних ударів рефері прийняв рішення зупинити бій та присудити Дмитру перемогу технічним нокаутом.

Відзначимо, що для Побережця ця перемога стала 25-ю в ММА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць Хабіб Нурмагомедов вперше висловився про завершення кар'єри.