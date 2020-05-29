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29 травня • оновлено в 14:04
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Український боєць MMA Аскар Можаров побив російського блогера і отримав виклик на бій

4.4т
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Український боєць змішаних єдиноборств Аскар Можаров побив російського блогера Максима Мернеса, випадково зустрівши його під час прогулянки по Пхукету, Таїланд.

Раніше росіянин, що стежить за подіями в світі MMA, неодноразово "наїжджав" на українця в соціальних мережах

"Культурно його запитав, для чого ці знущання наді мною в Instagram, він у відповідь нічого розумнішого ніж "Чого ти так зухвало себе ведеш" і "Ти хто такий" придумати не зміг. Не виключаю, що свідомо намагався спровокувати мене. Каюсь, що не витерпів. Показав йому один зі своїх фірмових прийомів та обережно доторкнувся до його обличчя кулаком. Ненароком розбив його телефон. Тепер він щось розповідає про виставковий бій. Це смішно. Не заздрю йому. Готовий битися з Мернесом однією лівою рукою. Ноги навіть підключати не буду", – цитує слова Можарова видання Klitschko-brothers.

Аскар Можаров

Аскар Можаров

Klitschko-brothers

Мернес не зрікся своїх слів про бажання провести поєдинок з українцем і тепер думає, яким чином він може нівелювати очевидну перевагу бійця MMA.

"Якщо цей незграбний українець думає, що після його фізичного впливу я накладу в штани, він сильно помиляється. Точно не йому вирішувати, що мені писати в соціальних мережах. Покараю Можарова його ж зброєю. Сформую справедливі правила й умови проведення бою, щоб нівелювати його очевидні переваги в антропометрії та фізичних кондиціях. Купа м'язів – це далеко не гарантія перемоги. Поєдинок проведемо восени – мені потрібно буде підготуватися", – відповів Мернес.

На рахунку Можарова 25 поєдинків у змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 19 перемог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
MMA
Місце
Таїланд
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