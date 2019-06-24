Українські стрілки встановили рекорд Європейських ігор

Українські стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук встановили історичний рекорд Європейських ігор.

Краща команда України в 2018 році на змаганнях у Мінську пройшла перший раунд кваліфікації в стрільбі з малокаліберного пістолета із 50 метрів, показавши результат у рекордні для Євроігор 370 очок, пише XSPORT.

Водночас, за неймовірним збігом обставин, наші спортсмени не змогли пробитися до медального фіналу. У півфіналі українські стрілки зустрічалися з другою командою Білорусі, яка пройшла кваліфікацію з останнього місця, і поступилася їй одним очком.

Олена Костевич НОК України

Після кваліфікації у Костевич виникли проблеми з пістолетом, що й привело команду до прикрої поразки.

Так, діюча чемпіонка світу Костевич залишилася без медалі Європейських ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України увійшла до трійки кращих медального заліку Європейських ігор-2019.

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