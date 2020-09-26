Українські спортсмени вшанували пам'ять загиблих в катастрофі Ан-26 під Харковом

Максим Іншаков Інші види спорту 19:47, 26.09.2020 Оновлено: 19:52, 26.09.2020

Провідні українські спортсмени вшанували пам'ять жертв авікатастрофи літака Ан-26 під Харковом.

Тенісистка Марта Костюк, легкоатлетка Юлія Левченко, тенісист Сергій Стаховський і борець Жан Беленюк висловили співчуття рідним загиблих курсантів.

"Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. На борту літака Ан-26 були члени екіпажу і курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Вічна пам'ять..." – написав Беленюк.

"Трагедія яка забрала життя кадетів та офіцерів Національного університету Повітряних сил України... Мої співчуття сім'ям загиблих... Горе, якому немає кінця... Біль який назавжди залишиться..." – не стримав емоцій Стаховський.

Facebook Жана Беленюка
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 25 вересня, в Чугуєві Харківської сталася авіакатастрофа – розбився літак Ан-26 ЗСУ з курсантами: 22 загиблих і двоє тяжко поранених.

Один з постраждалих пізніше помер в реанімації.

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