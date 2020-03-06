Українські шахісти померли у Москві: спортивні підсумки 5 березня

У Москві померли українські шахісти Олександра Вернигора і Станіслав Богданович, а італійська "Сампдорія" купить українця "Шахтаря".
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 5 березня.
Крім того, легенда "Барселони" Роналдіньо був затриманий у Бразилії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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