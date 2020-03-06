Головна Новини
6 березня • оновлено в 10:46
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Українські шахісти померли у Москві: спортивні підсумки 5 березня

3.8т
Читати матеріал російською

У Москві померли українські шахісти Олександра Вернигора і Станіслав Богданович, а італійська "Сампдорія" купить українця "Шахтаря".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 5 березня.

Крім того, легенда "Барселони" Роналдіньо був затриманий у Бразилії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Олександра Вернигора і Станіслав Богданович знайдені мертвими у Москві

Італійський клуб домовився з "Шахтарем" про трансфер українця

Легендарний футболіст "Барселони" Роналдіньо узятий під варту: що трапилося

Губернієв назвав головного "стукача", який підставив Росію в допінговому скандалі в біатлоні

Вайлдер - Ф'юрі 3: букмекери назвали фаворита супербою

Опубліковано гарячі фото журналістки, яка любить брати інтерв'ю в Усика

Зірка ММА Ємельяненко проведе бій за правилами боксу проти кривдника Конора

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "шахи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
шахи
Особи
Дмитро Губернієв Рональдіньо
Теги
ФК Шахтар ФК Сампдорія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Свитолина
VS
Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Данилович
VS
Цуренко
Тотал меньше 20,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Борнмут
Победа Ливерпуля с форой (-1.5)
1.76 Сделать ставку
Арсенал
VS
Вест Хэм
Победа Арсенала с форой (-1)
1.94 Сделать ставку
Бернли
VS
Тоттенхэм
Победа Бернли с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Атлетико
VS
Севилья
Обе забьют
2.26 Сделать ставку
Барселона
VS
Реал Сосьедад
Обе забьют
1.65 Сделать ставку
Хетафе
VS
Сельта
Сельта не забьет
2.00 Сделать ставку
Луго
VS
Кадис
Хозяева не проиграют
1.69 Сделать ставку
Труа
VS
Париж
Победа гостей
5.05 Сделать ставку