Українські легкоатлетки справили фурор на турнірі в Польщі

Максим Іншаков Інші види спорту 21:41, 19.08.2020 Оновлено: 22:38, 19.08.2020

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко з результатом 2 метри виграла турнір "Меморіал Ірени Шевінської" у польському Бидгощі.

Для 22-річної уродженки Бахмута (Донецька область) цей показник став найкращим у сезоні.

Результати виступів зі стрибків у висоту серед жінок
Меморіал Ірени Шевінськой

Другою стала її співвітчизниця Ярослава Магучіх, якій підкорилася позначка на висоті 1 метр 97 сантиметрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня Магучіх виграла перший етап "Діамантової ліги". Відновлений після карантину турнір пройшов у Монако.

Юлія Левченко стала другою. Обидві дівчини показали однаковий результат – 198 см, однак 18-річна дніпрянка випередила співвітчизницю з Києва через меншу кількість спроб.

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