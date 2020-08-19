Українські легкоатлетки справили фурор на турнірі в Польщі

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко з результатом 2 метри виграла турнір "Меморіал Ірени Шевінської" в польському Бидгощі.

Для 22-річної уродженки Бахмута (Донецька область) цей показник став найкращим у сезоні.

Результати виступів зі стрибків у висоту серед жінок Меморіал Ірени Шевінськой

Другою стала її співвітчизниця Ярослава Магучіх, якій підкорилася позначка на висоті 1 метр 97 сантиметрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня Магучіх виграла перший етап "Діамантової ліги". Відновлений після карантину турнір пройшов в Монако.

Юлія Левченко стала другою. Обидві дівчини показали однаковий результат – 198 см, однак 18-річна Дніпрянка випередила співвітчизницю з Києва через меншої кількості спроб.

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