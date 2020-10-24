Українки-красуні виграли чемпіонат світу з фітнесу

Українки Маргарита Дорошенко, Вікторія Черненко та Олександра Суманєєва стали переможницями в різних ростових категоріях на чемпіонаті світу серед юніорів з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов у румунському місті Клуж-Напока.

Киянка Олександра Суманєєва стала першою в категорії "фітнес-бікіні юніорки віком від 21 до 23 років до 166 см".

Олександра Суманєєва з кубком Instagram Олександри Суманєєвої

Олександра Суманєєва на пляжі Instagram Олександри Суманєєвої

Олександра Суманєєва в білому купальнику Instagram Олександри Суманєєвої

Олександра Суманєєва в залі Instagram Олександри Суманєєвої

Черкаська спортсменка Вікторія Черненко завоювала "золото" в категорії "фітнес-бікіні юніорки віком від 16 до 20 років до 160 см".

Вікторія Черненко Instagram Вікторії Черненко

Вікторія Черненко з кубком і медаллю Instagram Вікторії Черненко

Вікторія Черненко у відвертому вбранні Instagram Вікторії Черненко

Вікторія Черненко в залі Instagram Вікторії Черненко

Вікторія Черненко крупним планом Instagram Вікторії Черненко

Вікторія Черненко на ЧУ Instagram Вікторії Черненко

Маргариті Дорошенко з Донецької області не було рівних у відкритій зрiстовiй категорії фітнесу серед юніорок віком від 21 до 23 років.

Маргарита Дорошенко Instagram Маргарити Дорошенко

Маргарита Дорошенко з кубком Instagram Маргарити Дорошенко

Маргарита Дорошенко з кубком і медаллю Instagram Маргарити Дорошенко

Маргарита Дорошенко демонструє подвійний біцепс Instagram Маргарити Дорошенко

Маргарита Дорошенко на пляжі Instagram Маргарити Дорошенко

Маргарита Дорошенко на курорті Instagram Маргарити Дорошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Україна завоювала три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з фітнесу, який пройшов в Братиславі.