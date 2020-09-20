Українські красуні виграли чемпіонат Європи з фітнесу

Українські спортсменки справили фурор на чемпіонаті Європи з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов в іспанській Санта-Сусанні – курортному місті недалеко від Барселони.

У третій змагальний день у різних ростових категоріях українки завоювали 9 нагород найвищої проби.

Серед чемпіонок Інна Носоленко (фітнес-бікіні, відкрита ростова категорія), Іванна Кадирова (фітнес-бікіні, до 162 см), Марія Бурлака (фітнес-бікіні, до 158 см), Наталія Прохорова (бодібілдинг), Олександра Вакарова (артистичний фітнес), Тетяна Вельшина (фітнес-модель), двічі Алла Мацегора і Марина Єршова (бодіфітнес).

Інна Носоленко (в центрі) Facebook ФББУ

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Результати в категорії бодібілдинг IFBB

Результати в категорії артистичний фітнес IFBB

Результати в категорії фітнес модель IFBB

Результати в категорії бодібілдинг, майстри IFBB

Результати в категорії бодіфітнес, майстри IFBB

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року Україна завоювала три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з фітнесу, який пройшов у Братиславі.

Українки посіли перше місце в неофіційному медальному заліку, випередивши конкуренток із Росії.