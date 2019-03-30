Українські каратистки добули "золото" чемпіонату Європи

Збірна України в складі Анжеліки Терлюги, Галини Мельник, Аніти Серьогіної і Діани Шостак виграли чемпіонат Європи з карате в командному куміте.

У фіналі змагань наші спортсменки не без проблем здолали турецьку команду (2:1). Нашу команду привітав національний олімпійський комітет України на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, "бронзу" чемпіонату в одиночному жіночому куміте виборола Аніта Серьогіна, а в чоловічому – Станіслав Горуна.

Збірна України з карате НОК України

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська дзюдоїстка Дарина Білодід здобула срібну медаль на Гран-прі в Тбілісі у ваговій категорії до 48 кг. 18-річна спортсменка в фіналі поступилася француженці Мелані Клемен.

Поразкою в фіналі Білодід перервала свою переможну серію, що тривала 38 поєдинків. Востаннє наша спортсменка програвала в серпні 2017 року на чемпіонаті світу

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