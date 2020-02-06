Українські гімнастки виступлять на великому турнірі в Росії

Українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у міжнародному турнірі з художньої гімнастики, який пройде в Москві.
"Тренерський штаб збірної України прийняв рішення про участь наших спортсменок Єви Мелещук і Христини Пограничної у Гран-прі з художньої гімнастики в Москві", – написано в офіційному Instagram нашої команди.
Збірна України з художньої гімнастики
Укрінформ
У нас свіжі новості💥! ⠀ Тренерським штабом Збірній Украіни🇺🇦 було прийнято рішення про участь наших спортсменок Мелещук Єви і Прикордонної Христини в Гран-Прі з художньої гімнастики, Москва, 7-9 лютого 2020 року. ⠀ Побажаємо нашим дівчаткам удачі! 🍀 ⠀ ⠀ 〰️〰️〰️ #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg # [u # художественнаягімнастіка #teamukrainerg #teamukrainergfamily @ irina.deriugina @ireesha_b @ marinak_20 @_yevameleshchuk_ @khrystya_pohranychna ⠀ Photo credit: @mariyamuz
Змагання будуть проходити у столиці Росії з 7 по 9 лютого. У ньому візьмуть участь спортсменки з 37 країн світу. "Гран-прі Москва 2020" стане першим міжнародним турніром високого рангу в цьому олімпійському році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з художньої гімнастики також прийняла участь у юніорському чемпіонаті світу в Москві, який пройшов у липні 2019 року.
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