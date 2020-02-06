Українські гімнастки виступлять на великому турнірі в Росії

Українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у міжнародному турнірі з художньої гімнастики, який пройде в Москві.

"Тренерський штаб збірної України прийняв рішення про участь наших спортсменок Єви Мелещук і Христини Пограничної у Гран-прі з художньої гімнастики в Москві", – написано в офіційному Instagram нашої команди.

Збірна України з художньої гімнастики Укрінформ

Змагання будуть проходити у столиці Росії з 7 по 9 лютого. У ньому візьмуть участь спортсменки з 37 країн світу. "Гран-прі Москва 2020" стане першим міжнародним турніром високого рангу в цьому олімпійському році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з художньої гімнастики також прийняла участь у юніорському чемпіонаті світу в Москві, який пройшов у липні 2019 року.

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