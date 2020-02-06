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7 лютого • оновлено в 09:40
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Українські гімнастки виступлять на великому турнірі в Росії

2.2т
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Українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у міжнародному турнірі з художньої гімнастики, який пройде в Москві.

"Тренерський штаб збірної України прийняв рішення про участь наших спортсменок Єви Мелещук і Христини Пограничної у Гран-прі з художньої гімнастики в Москві", – написано в офіційному Instagram нашої команди.

Збірна України з художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики

Укрінформ

У нас свіжі новості💥! ⠀ Тренерським штабом Збірній Украіни🇺🇦 було прийнято рішення про участь наших спортсменок Мелещук Єви і Прикордонної Христини в Гран-Прі з художньої гімнастики, Москва, 7-9 лютого 2020 року. ⠀ Побажаємо нашим дівчаткам удачі! 🍀 ⠀ ⠀ 〰️〰️〰️ #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg # [u # художественнаягімнастіка #teamukrainerg #teamukrainergfamily @ irina.deriugina @ireesha_b @ marinak_20 @_yevameleshchuk_ @khrystya_pohranychna ⠀ Photo credit: @mariyamuz

Публікація від Ukrainian Rhythmic Gymnastics (@team_ukraine_rg)

Змагання будуть проходити у столиці Росії з 7 по 9 лютого. У ньому візьмуть участь спортсменки з 37 країн світу. "Гран-прі Москва 2020" стане першим міжнародним турніром високого рангу в цьому олімпійському році.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з художньої гімнастики також прийняла участь у юніорському чемпіонаті світу в Москві, який пройшов у липні 2019 року.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "художня гімнастика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
художня гімнастика
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Добро пожаловать в Россию Удачи вам
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фил филька
фил филька
упорыши это очевидная зрада. как во время вой ны можно ездить на соревнования? если даже она гибридная то получается из явной вой ны в гибридную превращаете именно вы. и покупки твэлов и угля также превращает ее в гибридную. а теперь вопрос нафига вам гибридная и не заметная вой на? орать на весь мир про явную то легче будет, больше доказательств. а так посмотрит мир на эти соревнования и подумает - все таки гражданская а не с россией)))
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Ну шо, на Миротворец их? А если победят? Да уж, дилемма.
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