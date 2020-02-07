Українські гімнастки їдуть до Росії: у Федерації знайшли виправдання

Українські гімнастки виступлять на змаганнях 7-9 лютого у Москві (Росія), оскільки це підвищить рейтинг України і вплине на підготовку до Олімпійських ігор.

Про це заявила перша віцепрезидентка Федерації гімнастики і головна тренерка збірної України Ірина Дерюгіна, повідомляє пресслужба організації.

"Ми зважували всі "за" і "проти" і вирішили все ж таки їхати на цей старт. По-перше, це впливає на наш рейтинг. А по-друге, від результату московського Гран Прі далі залежатиме, хто братиме участь у Гран-прі під час "Кубка Дерюгіної", який традиційно відбудеться у Києві у березні. Таким чином участь наших спортсменок у кожному Гран-прі збільшує наші шанси в рейтингу і зменшує шанси конкурентів", – пояснила вона.

Федерації гімнастики України

При цьому Дерюгіна зазначила, що змагання у Москві – це одні з п'яти запланованих Гран-прі, і гімнастки мають намір взяти участь у всіх.

"2020 рік для нас дуже важливий. У травні Україна приймає 36-й Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Влітку – їдемо на Олімпійські ігри. В березні проводимо ювілейний 25-й Кубок Дерюгіної. Це все відбувається в умовах обмеженого фінансування. Тому, на жаль, іноді доводиться ухвалювати непопулярні рішення", – наголосила вона.

Володимир Бородянський

У свою чергу міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що для ефективної боротьби на світовому рівні українські спортсмени, на відміну від артистів, змушені виступати навіть на території "держави-агресора".

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі і в Російській Федерації, і виступи артистів. У них є вибір, отримувати очки або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі" , – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у міжнародному турнірі з художньої гімнастики, який відбудеться у Москві.

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