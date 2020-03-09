Головна Новини
9 березня • оновлено в 16:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Українські гімнастки феєрично виступили на Гран-прі в Чехії, завоювавши 7 медалей: відео

1.4т
Читати матеріал російською

Збірна України з художньої гімнастики завоювала сім медалей на етапі Гран-прі, який з 7-го по 8 березня проходив в чеському Брно.

Українки завоювали 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову медалі, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Українська гімнастка Христина Погранічна з сумою 87,450 балів виборола "срібло" багатоборства. Перше місце в багатоборстві посіла спортсменка з Білорусі Аліна Горносько (89,950), третьою стала болгарка Боряна Калейн (87,350).

Серед інших українок варто відзначити в багатоборстві п'ятий результат Єви Мелещук і шосте місце Влади Нікольченко.

Також наші гімнастки кваліфікувалися в усі фінали в окремих видах, де завоювали шість медалей. Влада Нікольченко стала найкращою в фіналах з м'ячем і стрічкою і третьою – з обручем.

Крім того, Христина Погранічна завоювала "срібло" в фіналі з обручем, а Єва Мелещук показала другі результати з м'ячем і булавами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою престижного турніру зі стрибків у довжину у французькому Льєвані.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "художня гімнастика" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
художня гімнастика
Місце
Чехія Брно
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
феерически выступили? а почему не написали, что Российская сборная по художественной гимнастике отказалась от выступления на этапе серии Гран-при в Брно (Чехия) из-за распространения коронавируса? _____ смешные вы, кклы... ))) вы прекрасно знаете, что русские девочки порвут ваших, как Тузик грелку...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Как завещал нам пУтин: "нет мельдония - и нет побед!"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Маринов Михаил, ту дурачок? читай мой пост выше...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Кингз
VS
Колорадо
Гости не проиграют
1.42 Сделать ставку
Эдмонтон
VS
Вегас
Победа хозяев
2.325 Сделать ставку
Виннипег
VS
Аризона
Победа хозяев
2.25 Сделать ставку
Баффало
VS
Вашингтон
Хозяева не проиграют
1.85 Сделать ставку
Денвер
VS
Милуоки
Тотал меньше 222,5 очка
1.89 Сделать ставку
Юта
VS
Торонто
Тотал больше 223,5 очка
1.90 Сделать ставку
Валенсия
VS
Аталанта
Победа Валенсии с форой (0)
2.14 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Тоттенхэм
Инд. тотал Лейпцига больше 1.5
1.58 Сделать ставку
Эйбар
VS
Реал Сосьедад
Победа Реала Сосьедад с форой (0)
1.83 Сделать ставку
Автомобилист
VS
Сибирь
Победа Автомобилиста
1.75 Сделать ставку