Українські гімнастки феєрично виступили на Гран-прі в Чехії, завоювавши 7 медалей: відео

Збірна України з художньої гімнастики завоювала сім медалей на етапі Гран-прі, який з 7-го по 8 березня проходив в чеському Брно.

Українки завоювали 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову медалі, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Українська гімнастка Христина Погранічна з сумою 87,450 балів виборола "срібло" багатоборства. Перше місце в багатоборстві посіла спортсменка з Білорусі Аліна Горносько (89,950), третьою стала болгарка Боряна Калейн (87,350).

Серед інших українок варто відзначити в багатоборстві п'ятий результат Єви Мелещук і шосте місце Влади Нікольченко.

Також наші гімнастки кваліфікувалися в усі фінали в окремих видах, де завоювали шість медалей. Влада Нікольченко стала найкращою в фіналах з м'ячем і стрічкою і третьою – з обручем.

Крім того, Христина Погранічна завоювала "срібло" в фіналі з обручем, а Єва Мелещук показала другі результати з м'ячем і булавами.

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