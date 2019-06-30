ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Українські гімнасти зробили золотий дубль на Європейських іграх

3.8тЧитати матеріал російською

Збірна України зі спортивної гімнастики завоювала 7 медалей в останній день II Європейських ігор.

Українські гімнасти зробили золотий дубль на Європейських іграх

Нагороди найвищого ґатунку здобули Анастасія Бачинська у вільних вправах та Олег Верняєв у вправах на паралельних брусах.

Анастасія Бачинська

Анастасія Бачинська

НОК України

15-річна уродженка Тернополя набрала 13.200 бала, випередивши чешку Анет Голашову (12.966 бала) і шведку Джесіку Кастлс (12.933 бала).

Олег Верняєв

Олег Верняєв

НОК України

25-річний донеччанин за свій виступ отримав 15.333 бала. Це дозволило Олегу з запасом обіграти Маріуса Георгіу з Кіпру (14.900) і Ферхата Арічана з Туреччини (14.833).

Крім того, Верняєв з результатом 14.900 бала (6.200 складність і 8.700 виконання) завоював "срібло" у вправах на коні.

Бронзова медаль у Діани Варинської (колода) і дві "бронзи" у Ігоря Радивилова.

26-річний українець став третім у вправах на кільцях, набравши 14.733 балів. Марко Лодар і Ванаха Давтян, що виграли "золото" і "срібло" відповідно, випередили українця менш ніж на 0.1 бала. Другу медаль Iгор виборов у опорному стрибку.

Сьома бронзова медаль збірної України зі спортивної гімнастики на рахунку Петра Пахнюка. Віце-чемпіон Європи-2019 набрав 14.200 бала (5.700 складність + 8.500 виконання) у вільних вправах.

Нагадаємо, що днем раніше Варинська і Верняєв виграли медалі в багатоборствi.

Новини
Український боксер в кривавому бою виграв "золото" Європейських ігор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна України виграла боксерський турнір на Європейських іграх.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Європейські ігри 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Європейські ігри 2019
Особи
Олег ВерняєвДіана Варінська
Місце
БілорусьМінськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel