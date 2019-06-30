Українські гімнасти зробили золотий дубль на Європейських іграх

Збірна України зі спортивної гімнастики завоювала 7 медалей в останній день II Європейських ігор.

Нагороди найвищого ґатунку здобули Анастасія Бачинська у вільних вправах та Олег Верняєв у вправах на паралельних брусах.

Анастасія Бачинська НОК України

15-річна уродженка Тернополя набрала 13.200 бала, випередивши чешку Анет Голашову (12.966 бала) і шведку Джесіку Кастлс (12.933 бала).

Олег Верняєв НОК України

25-річний донеччанин за свій виступ отримав 15.333 бала. Це дозволило Олегу з запасом обіграти Маріуса Георгіу з Кіпру (14.900) і Ферхата Арічана з Туреччини (14.833).

Крім того, Верняєв з результатом 14.900 бала (6.200 складність і 8.700 виконання) завоював "срібло" у вправах на коні.

Бронзова медаль у Діани Варинської (колода) і дві "бронзи" у Ігоря Радивилова.

26-річний українець став третім у вправах на кільцях, набравши 14.733 балів. Марко Лодар і Ванаха Давтян, що виграли "золото" і "срібло" відповідно, випередили українця менш ніж на 0.1 бала. Другу медаль Iгор виборов у опорному стрибку.

Сьома бронзова медаль збірної України зі спортивної гімнастики на рахунку Петра Пахнюка. Віце-чемпіон Європи-2019 набрав 14.200 бала (5.700 складність + 8.500 виконання) у вільних вправах.

Нагадаємо, що днем раніше Варинська і Верняєв виграли медалі в багатоборствi.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна України виграла боксерський турнір на Європейських іграх.

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