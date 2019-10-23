"Українське" рішення WADA по Росії викликало істерику в Держдумі

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури і спорту Дмитро Свищев готовий подати в суд на Ігоря Жданова після призначення до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Дмитро Свищев

"Починати свою кар'єру з суперечливих висловлювань – неправильно. Він йде в WADA, вже представляючи себе затятим противником російського спорту. Нехай визначиться – він йде туди боротися за "чистих" спортсменів або проти Росії. Закликаю чиновників з WADA і країни, які будуть голосувати за або проти нього, звернути увагу на його висловлювання. Це націоналістичне висловлювання, тому що WADA ще не оголосило своїх рішень, чиновники зараз дуже стримані, а на Жданова ми можемо подавати в суд, якщо він буде так висловлюватися. Це неетично", – цитує Свищева агентство "Р-спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жданов написав в Facebook, що на новій посаді планує боротися за продовження відлучення Росії від світового спорту.

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