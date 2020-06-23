Українська шахістка пояснила, чому їздить на турніри в Росію

Українка Анна Музичук пояснила, що на території Росії проходять найбільші змагання з шахів, тому без участі в них їй варто просто завершити кар'єру.

"Що стосується Росії, то там проводяться змагання найвищого рівня. Важко змінити цю ситуацію. Президент FIDE (Міжнародної шахової федерації – Ред.) – росіянин, а в Росії на державному рівні дуже велика підтримка шахів, туди вливають купу грошей. У мене просто немає вибору. Я повинна їздити в Росію на офіційні змагання. Якщо не беру участі в основних змаганнях, то просто потрібно закінчувати кар'єру", – розповіла Музичук в інтерв'ю виданню Tribuna.

Українка є триразовою чемпіонкою світу та Європи серед жінок. З 2004 по 2013 рік вона виступала за збірну Словенії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року Музичук стала віцечемпіонкою світу з бліцу на першості планети, яка відбулася в Москві.