Українська легкоатлетка здобула "золото", встановивши рекорд на турнірі в Чехії

Михайло Морозов Інші види спорту 16:04, 17.09.2020 Оновлено: 16:13, 17.09.2020

Українська легкоатлетка Оксана Окунєва, яка спеціалізується на стрибках у висоту, посіла перше місце на турнірі в Чехії.

Як повідомляється на офіційному сайті, наша спортсменка встановила рекорд змагань, підкоривши позначку в 1,86 метра. На другому місці опинилася представниця острова Сент-Люсія Леверн Спенсер, яка також зуміла стрибнути на 1,86 м, але стала другою через більшу кількість спроб. Третю позицію посіла українка Юлія Чумаченко. Їй вдалося підкорити висоту 1,84 м.

Оксана Окунєва посіла перше місце, встановивши рекорд турніру в Чехії
online.atletika.cz

Зазначимо, що Окунєва є учасницею Олімпіади-2016 і семикратною чемпіонкою України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Левченко, яка також спеціалізується на стрибках у висоту, виграла турнір у Хорватії.

Крім того, на престижних змаганнях у Німеччині українки Левченко, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зайняли весь п'єдестал.

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