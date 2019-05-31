Українська легкоатлетка взяла "срібло" Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала другою на етапі Діамантової ліги, який проходить у Стокгольмі.

Наша співвітчизниця завоювала срібну медаль у секторі для стрибків у висоту. Левченко з другої спроби взяла планку на позначці 1,90 метра. Водночас переможницею стала росіянка Марія Ласіцкене, яка показала результат 1,92 м.

Ще одна українка Ярослава Магучих зайняла четверте місце, стрибнувши на 1,83 м.

Зазначимо, що Левченко досить довго зберігала шанси на перше місце, оскільки 1,90 м Юлія взяла з другої спроби, а Ласіцкене – з третьої. Однак Марія потім стрибнула на 1,92 м. На цій висоті більше планку не взяв ніхто зі спортсменок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Левченко підкорила соцмережі гарячим фото, викликавши шквал захоплених коментарів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!