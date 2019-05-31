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Українська легкоатлетка взяла "срібло" Діамантової ліги

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Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала другою на етапі Діамантової ліги, який проходить у Стокгольмі.

Наша співвітчизниця завоювала срібну медаль у секторі для стрибків у висоту. Левченко з другої спроби взяла планку на позначці 1,90 метра. Водночас переможницею стала росіянка Марія Ласіцкене, яка показала результат 1,92 м.

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Ще одна українка Ярослава Магучих зайняла четверте місце, стрибнувши на 1,83 м.

Зазначимо, що Левченко досить довго зберігала шанси на перше місце, оскільки 1,90 м Юлія взяла з другої спроби, а Ласіцкене – з третьої. Однак Марія потім стрибнула на 1,92 м. На цій висоті більше планку не взяв ніхто зі спортсменок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Левченко підкорила соцмережі гарячим фото, викликавши шквал захоплених коментарів.

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Тема
легка атлетика
Особа
Юлія Левченко
Місце
ШвеціяСтокгольм
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