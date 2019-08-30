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Українська легкоатлетка виграла "Діамантову лігу"

1.4т Читати матеріал російською

24-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перемогла в підсумковому заліку "Діамантової ліги" зі стрибків у довжину.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

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Українка набрала 21 бал, взявши участь у 4 етапах. Вона відірвалась від німецької легкоатлетки Міхамбо на 5 балів. За один етап до завершення сезону Марина Бех-Романчук гарантувала собі перше місце, повідомляє "Трибуна" з посиланням на офіційний сайт IAAF.

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Інші українські спортсменки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх в стрибках у висоту зайняли, відповідно, 4-е і 5-е місце в підсумковому заліку турніру. Вони взяли участь у чотирьох етапах ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські легкоатлетки зі світовим рекордом виграли престижний турнір.

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Особа
Марина Бех-Романчук
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