Українська легкоатлетка виграла "Діамантову лігу"

24-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перемогла в підсумковому заліку "Діамантової ліги" зі стрибків у довжину.

Марина Бех-Романчук Instagram

Українка набрала 21 бал, взявши участь у 4 етапах. Вона відірвалась від німецької легкоатлетки Міхамбо на 5 балів. За один етап до завершення сезону Марина Бех-Романчук гарантувала собі перше місце, повідомляє "Трибуна" з посиланням на офіційний сайт IAAF.

Інші українські спортсменки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх в стрибках у висоту зайняли, відповідно, 4-е і 5-е місце в підсумковому заліку турніру. Вони взяли участь у чотирьох етапах ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські легкоатлетки зі світовим рекордом виграли престижний турнір.

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