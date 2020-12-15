Українська легкоатлетка отримала тривалу дискваліфікацію за допінг
Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна, яка спеціалізується на бігу, була дискваліфікована на чотири роки за вживання допінгу.
Як повідомляється на офіційному сайті Відділу сумлінності легкої атлетики (Athletics Integrity Unit – AIU), в крові нашої співвітчизниці знайшли заборонений препарат еритропоетин. Він використовується для поліпшення подачі кисню в м'язи, що дозволяє спортсменові краще витримувати вправи на витривалість.
11 жовтня 2020 року Хапіліна здала позитивний допінг-тест після марафону в Софії, столиці Болгарії, який закінчився її перемогою. Тоді 28-річна українка встановила рекорд змагань, подолавши дистанцію за 2:27:29. Перемога принесла їй близько 3,5 тисяч євро.
У 2019 вона виграла марафон у Кракові, встановивши рекорд турніру, а в 2017-му – "бронзу" на змаганнях у ірландському Дубліні. У 2016-му Хапіліна стала чемпіонкою України, фінішувавши першою в забігу, який відбувся в Білій Церкві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українську чемпіонку Європи Наталію Прищепу (Кроль) усунули від участі в Олімпіаді-2020.