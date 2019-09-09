Українська каратистка виграла Прем'єр-лігу в Токіо: соковиті фото спортсменки

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула вражаючу перемогу на турнірі серії Karate1 Premier League у Токіо. Загалом у збірної України на цих змаганнях дві медалі.

Нагадаємо, що менше ніж за рік саме Токіо прийматиме Олімпійські ігри, де карате вперше буде представлений нарівні з іншими видами спорту. Українські каратисти демонструють, що їх потрібно боятися вже зараз.

Анжеліка Терлюга (зліва) завоювала "золото" Прем'єр-ліги в Токіо World Karate Federation

27-річна Анжеліка Терлюга, яка є лідером української жіночої збірної з карате, у фінальній сутичці в категорії до 55 кг впевнено здолала Вен Цзю-Юн із Тайбея — 3:1.

Анжеліка Терлюга

Бронзову нагороду виборов львів'янин Станіслав Горуна (до 75 кг), який поступився у пів фіналі Рафаелю Агаєву з Азербайджану.

Новини Одна з найкрасивіших українок виграла чемпіонат Європи з карате

Нагадаємо, що Терлюга і Горуна виграли медалі на Європейських іграх у Мінську. Горуна тоді став чемпіоном, а Терлюга завоювала "срібло".

Анжеліка Терлюга вже не перший рік входить до рейтингу найкрасивіших українських спортсменок і поєднує в собі зовнішню привабливість та чудові результати на найпрестижніших турнірах. Сторінка яскравої блондинки в Instagram цікава не менше, ніж її бої на татамі. Пропонуємо читачам OBOZREVATEL захопитися нашою чемпіонкою.

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга - гордість України!

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга і римський Колізей

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

У Бухаресті. В Анжеліки є румунське коріння. "Мій дідусь - румун", - зізналася спортсменка

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга в Токіо

Анжеліка Терлюга і її тренер Денис Морозов

Анжеліка Терлюга в Токіо

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річна українська легкоатлетка Юлія Левченко завоювала "срібло" на етапі "Діамантової ліги".

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