Українська каратистка феєрично виграла турнір у Москві, змусивши слухати гімн України

Лідерка збірної України з карате Анжеліка Терлюга виграла "золото" на турнірі в Москві в рамках 6-го етапу Прем'єрліги WKF. 27-річній українці не було рівних у ваговій категорії до 55 кг.

Анжеліка Терлюга noc-odessa.org.ua

Анжеліка послідовно перемогла представниць Швеції (4:0), Швейцарії (8:0), Японії (3:0) та Ірану (1:0). У фіналі наша співвітчизниця розгромила японку Сару Ямадо (6:0) і завоювала золоту нагороду. На честь неї в Москві прозвучав національний гімн України.

Це п'ятий тріумф нестримної одеситки на турнірах Прем'єрліги цього року. Терлюга достроково, за тур до закінчення сезону, гарантувала собі завоювання титулу Grand Winner у 2019 році, повідомляє УФК.

Крім того, перемога в Москві підняла її на друге місце в олімпійському рейтингу в категорії до 55 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна заявилася на турнір "Кубок Кремля" в Росії.

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