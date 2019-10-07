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7 жовтня • оновлено в 17:57
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Українська каратистка феєрично виграла турнір у Москві, змусивши слухати гімн України

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Лідерка збірної України з карате Анжеліка Терлюга виграла "золото" на турнірі в Москві в рамках 6-го етапу Прем'єрліги WKF. 27-річній українці не було рівних у ваговій категорії до 55 кг.

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

noc-odessa.org.ua

Анжеліка послідовно перемогла представниць Швеції (4:0), Швейцарії (8:0), Японії (3:0) та Ірану (1:0). У фіналі наша співвітчизниця розгромила японку Сару Ямадо (6:0) і завоювала золоту нагороду. На честь неї в Москві прозвучав національний гімн України.

Це п'ятий тріумф нестримної одеситки на турнірах Прем'єрліги цього року. Терлюга достроково, за тур до закінчення сезону, гарантувала собі завоювання титулу Grand Winner у 2019 році, повідомляє УФК.

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Крім того, перемога в Москві підняла її на друге місце в олімпійському рейтингу в категорії до 55 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна заявилася на турнір "Кубок Кремля" в Росії.

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Тема
карате
Особа
Анжелiка Терлюга
Місце
Росія Москва
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Молодца)))она ещё и симпатичная)))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Москве похрен на ваши зрады и перемогы. Бюджет Москвы в разы больше бюджета Украины, можете даже пострибать на Красной площади с флагом. Никто не обратит внимания, Россия свободная страна, большинство даже не в курсе ваших вывихов мозга.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Дудко Олег,сводная страна,иди проспись дурило.
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
А как же "не поедем на спортивные турниры к агхрэсару"?)))
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