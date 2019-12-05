Українська дівчина-боєць MMA ефектно завоювала історичний чемпіонський титул

Ураїнськім дівчина боєць змішаних єдиноборств (MMA) Альона Рассохiна (12-4) на турнірі WWFC 15 завоювала чемпіонський титул у вазі до 48 кг.
29-річна дніпрянка больовим прийомом перемогла в першому раунді бразильянку Елеіну Лілу (7-8).
Відзначимо, що пояс чемпіонки світу у вазі до 48 кілограм раніше не існувало, і він був розіграний вперше в історії саме на турнірі WWFC 15.
Крім перемоги дівчина відзначилася неймовірно запальним виходом на сцену.
World Warriors Fighting Championship (WWFC) – міжнародна організація, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв (ММА) серед професіоналів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, авторитетний американський портал The Things склав рейтинг найпривабливіших дівчат-бійців, які виступають в змішаних єдиноборствах (MMA). У список увійшла і українка.
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