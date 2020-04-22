Чемпіонка світу і Європи з тайського боксу Оксана Пашкова разом зі своїм тренером Олегом Боровицьким не можуть повернутися в Україну з Таїланду після чемпіонату світу.
Оксана Пашкова
@belka_muay_thai
Про складну ситуацію спортсменка написала у себе в Instagram.
"Звертаюся до всіх небайдужих до нашої ситуації людям. Відправившись до Королівства Таїланд на змагання, ми виявилися заручниками ситуації. У нас були квитки на 20 березня, які до останнього моменту не скасовували. Потім перенесли на 3 квітня, нібито до закінчення карантину, потім на 17 квітня, потім на 1 травня. Зараз просто написали, що рейс на 1 травня скасований, і його не буде до закінчення карантину. А ось коли це закінчення – ніхто не знає. Нібито кажуть, що буде спеціальний рейс, але цього точно ніхто не знає. Але навіть якщо він і буде, це для нас – непідйомна сума. Ціна на нього за прогнозами буде від 650 євро з людини. Це 1300 євро на двох, ще й обсервація за 400 євро", - розповіла Пашкова.
Дівчина просить допомогти хоча б зібрати суму для того, щоб зняти житло.
"Ціна за місяць 6000 батів (5015 гривень) плюс світло і вода. І на якесь харчування. Скільки нам ще тут перебувати – зовсім незрозуміло. Це дуже лякає, так як грошей майже не залишилося. Буду вдячна будь-якій допомозі і сумі. Заздалегідь спасибі всім, хто нам допомагає. Будь ласка, зробіть репост", – написала Пашкова.
Номери карт: 5168 7426 0250 5061 Приват Банк, Пашкова Оксана Юріївна, це моя карта 5363542309459858 Приват Банк, Боровицкий Олег Леонідович, це карта мого тренера, який знаходиться зі мною! Звертаюся до всіх небайдужих нашої ситуації людям. Відправившись до Королівства Таїланд на змагання, ми виявилися заручниками ситуації. У нас були квитки на 20е березня, які до останнього моменту не скасовували. Потім перенесли на 3е квітня, нібито до закінчення карантину, потім на 17е квітня, потім на 1е травня, зараз просто написали, що рейс на 1е травня скасує і його не буде до закінчення карантину. А ось коли це закінчення ніхто не знає. Нібито кажуть, що буде спец.рейс, але цього точно ніхто не знає. Але навіть якщо він і буде це для нас не підйомна сумма😥 ціна на нього за прогнозами буде від 650 € з людини. Це 1300 € на двох, ще й обсервація за 400 €. Поетому, я звертаюся до Вас, допомогти мені зібрати суму для зняття квартири поки навіть не знаємо на скільки днів. Ціна за місяць 6000 батт + світло і вода. І на якийсь харчування .... Скільки нам ще тут перебувати зовсім незрозуміло. Це дуже лякає. Так як грошей майже не залишилося ... Буду вдячна будь-якій допомозі і сумі. Заздалегідь, дякую, всім хто нам помогает🙏🙏🙏 ласка, зробіть репост🙏🙏🙏 # Таїланд # застрягли # допомогу # карантин # Україна # спорт # тайскійбокс # чемпіони #pashkova #couchborovitskiy #muaythai #muay #likeforlikes #life #lifestyle #femalefighter #fighter
Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць MMA і ветеран АТО Роберт Воробйов, який зараз знаходиться в Таїланді, не може повернутися додому через заборону на перельоти, який був введений в країні.
Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!