Чемпіонка світу і Європи з тайського боксу Оксана Пашкова разом зі своїм тренером Олегом Боровицьким не можуть повернутися в Україну з Таїланду після чемпіонату світу.

Оксана Пашкова @belka_muay_thai

Про складну ситуацію спортсменка написала у себе в Instagram.

"Звертаюся до всіх небайдужих до нашої ситуації людям. Відправившись до Королівства Таїланд на змагання, ми виявилися заручниками ситуації. У нас були квитки на 20 березня, які до останнього моменту не скасовували. Потім перенесли на 3 квітня, нібито до закінчення карантину, потім на 17 квітня, потім на 1 травня. Зараз просто написали, що рейс на 1 травня скасований, і його не буде до закінчення карантину. А ось коли це закінчення – ніхто не знає. Нібито кажуть, що буде спеціальний рейс, але цього точно ніхто не знає. Але навіть якщо він і буде, це для нас – непідйомна сума. Ціна на нього за прогнозами буде від 650 євро з людини. Це 1300 євро на двох, ще й обсервація за 400 євро", - розповіла Пашкова.

Дівчина просить допомогти хоча б зібрати суму для того, щоб зняти житло.

"Ціна за місяць 6000 батів (5015 гривень) плюс світло і вода. І на якесь харчування. Скільки нам ще тут перебувати – зовсім незрозуміло. Це дуже лякає, так як грошей майже не залишилося. Буду вдячна будь-якій допомозі і сумі. Заздалегідь спасибі всім, хто нам допомагає. Будь ласка, зробіть репост", – написала Пашкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць MMA і ветеран АТО Роберт Воробйов, який зараз знаходиться в Таїланді, не може повернутися додому через заборону на перельоти, який був введений в країні.

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