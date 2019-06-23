ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Українська чемпіонка сенсаційно залишилася без медалі на Європейських іграх

401Читати матеріал російською

Титулована українка Олена Костевич стала п'ятою на II Європейських іграх в змаганнях з кульової стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Українська чемпіонка сенсаційно залишилася без медалі на Європейських іграх

34-річна чернігівська спортсменка завершила виступи з результатом 176,6 бала.

Фінал складався для олімпійської чемпіонки, чемпіонка світу та Європи невдало. У першому раунді Олена зробила кілька поганих пострілів і фінішувала останньою. У наступних раундах Костевич намагалася наздогнати суперниць, однак вище п'ятої позиції піднятися не змогла.

Українська чемпіонка сенсаційно залишилася без медалі на Європейських іграх

Нагадаємо, що кількома годинами раніше в цій же дисципліні "срібло" завоював український стрілець Олег Омельчук.

Новини
Українка виграла чемпіонат світу зі стрільби, обійшовши росіянку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Костевич виграла чемпіонат світу зі спортивної стрільби, який проходить в Чханвоне (Південна Корея).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Європейські ігри 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Європейські ігри 2019
Особа
Олена Костевич
Місце
БілорусьМінськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel