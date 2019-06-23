Українська чемпіонка сенсаційно залишилася без медалі на Європейських іграх

Титулована українка Олена Костевич стала п'ятою на II Європейських іграх в змаганнях з кульової стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

34-річна чернігівська спортсменка завершила виступи з результатом 176,6 бала.

Фінал складався для олімпійської чемпіонки, чемпіонка світу та Європи невдало. У першому раунді Олена зробила кілька поганих пострілів і фінішувала останньою. У наступних раундах Костевич намагалася наздогнати суперниць, однак вище п'ятої позиції піднятися не змогла.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше в цій же дисципліні "срібло" завоював український стрілець Олег Омельчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Костевич виграла чемпіонат світу зі спортивної стрільби, який проходить в Чханвоне (Південна Корея).

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