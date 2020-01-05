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5 січня • оновлено в 15:58
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Українська боксерка-чемпіонка розповіла, як покарала грабіжника

Українська боксерка-чемпіонка розповіла, як покарала грабіжника
Дівчина дала відверте інтерв'ю
2.1т Читати матеріал російською

Українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств Олена Овчиннiкова згадала, як її намагалися пограбувати і що з цього вийшло.

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

@lenaovchynnikova

"Завжди знаходяться чоловіки, які можуть за мене постояти. Але одного разу п'яний хотів зірвати з мене ланцюжок. Простягнув руку, а я на автоматі кинула боковуху [боковий удар рукою]. Було незручно, тому що не збиралася цього робити", - цитує Овчиннікову tribuna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 8 грудня 35-річна Овчиннiкова стала чемпіонкою світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.

Раніше Олена, яка стала чемпіонкою світу за версією WFMC, захопила уболівальників своєю зовнішністю .

До цього Овчиннiкова викликала фурор серед американських уболівальників своїм купанням в ополонці. Львів'янка виклала ролик у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.

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Автор
Максим Богданов
Теми
MMA Bellator
Особа
Олена Овчиннiкова
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