Українку Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою 2019-2020 років

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) назвала найкращих спортсменів 2019-2020 років, відзначивши досягнення українки Дар'ї Білодід.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, наша співвітчизниця стала найкращою дзюдоїсткою світу останніх двох років.

Нагадаємо, що в 2019-му Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту, завоювала "золото" на Європейських іграх-2019, які пройшли в Мінську, і турнірі Grand Slam в Абу-Дабі. Також на її рахунку "срібло" на Гран-прі Тбілісі.

У лютому 2020-го Дар'я стала переможницею змагань серії Grand Slam у Парижі, в фіналі здолавши чемпіонку світу до 21 року японку Вакану Кога. У жовтні Білодід уперше в кар'єрі прийняла рішення змінити вагову категорію. На черговому етапі Grand Slam, який пройшов у Будапешті, вона виступала у вазі до 52 кг, а не до 48 кг, і посіла третє місце, поступившись румунці Андреа Кіцу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019-му наша титулована дзюдоїстка увійшла до списку 15 найкращих спортсменок року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).