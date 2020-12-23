Українку Бех-Романчук визнали найкращою стрибункою в довжину в 2020 році

Михайло Морозов Інші види спорту 12:55, 23.12.2020 Оновлено: 13:16, 23.12.2020

Американський легкоатлетичний журнал визнав українку Марину Бех-Романчук найкращою стрибункою в довжину в 2020 році.

Як повідомляється на сайті trackandfieldnews.com, вона отримала це звання завдяки двом перемогам на змаганнях Діамантової ліги й тому, що виступила краще за чемпіонку світу Маланку Міхамбо на двох турнірах із трьох. Шведська спортсменка Хадді Санья посіла третє місце.

Статистика Бех-Романчук у 2020 році
trackandfieldnews.com

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх і Юлія Левченко опинилися на другій і третій позиціях відповідно. Вони поступилися першим рядком росіянці Марії Ласіцкене, яка хоч і виступала виключно на змаганнях у РФ, але пройшла рік без поразок і зробила два найвищих стрибки в 2020-му. Магучіх обійшла Левченко з рахунком 5:3.

Статистика Магучіх і Левченко в 2020 році
trackandfieldnews.com

Останньою представницею України в рейтингу стала Аліна Шух, яка посіла друге місце в семиборстві. Її випередила представниця Австрії Івона Дадіч.

Статистика Шух у 2020 році
trackandfieldnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Бех-Романчук з рекордом виграла "золото" Діамантової ліги в катарській Досі.

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