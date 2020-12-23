Українку Бех-Романчук визнали найкращою стрибункою в довжину в 2020 році

Американський легкоатлетичний журнал визнав українку Марину Бех-Романчук найкращою стрибункою в довжину в 2020 році.

Як повідомляється на сайті trackandfieldnews.com, вона отримала це звання завдяки двом перемогам на змаганнях Діамантової ліги і тому, що виступила краще за чемпіонку світу Маланку Міхамбо на двох турнірах із трьох. Шведська спортсменка Хадді Санья посіла третє місце.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх і Юлія Левченко опинилися на другій і третій позиціях, відповідно. Вони поступилися першим рядком росіянці Марії Ласіцкене, яка хоч і виступала виключно на змаганнях в РФ, але пройшла рік без поразок і зробила два найвищих стрибка в 2020-му. Магучіх обійшла Левченко з рахунком 5:3.

Останньою представницею України в рейтингу стала Аліна Шух, яка посіла друге місце в семиборстві. Її випередила представниця Австрії Івона Дадіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Бех-Романчук з рекордом виграла "золото" Діамантової ліги в катарській Досі.