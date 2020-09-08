Українки зайняли весь п'єдестал на престижному турнірі в Німеччині

Юлія Левченко є 2-разовою чемпіонкою України й олімпійською чемпіонкою серед юнаків 2014 року
Ярослава Магучіх у 2019 році стала віцечемпіонкою світу
Ірина Геращенко виграла в 2014 році чемпіонат України в приміщенні
Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.
Українські стрибунки у висоту зайняли перші три місця на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt у німецькому Дессау.
У боротьбі за "золото" 22-річна киянка Юлія Левченко тільки за кількістю спроб випередила 18-річну уродженку Дніпра Ярославу Магучіх. Обидві спортсменки зупинилися на висоті 1,96 м. Бронзову нагороду з результатом 1 метр 90 сантиметрів здобула 25-річна Ірина Геращенко, яка представляє Київ.
Підсумковий протокол в секторі зі стрибків у висоту Офіційний сайт Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt
Ярослава Магучіх Instagram Ярослави Магучіх
Ірина Геращенко Instagram Ірини Геращенко
Юлія Левченко Instagram Юлії Левченко
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги в Стокгольмі.
Ярославі під час третьої спроби підкорилася планка на висоті 2 метри. Другою стала ще одна представниця нашої країни. Киянка Юлія Левченко стрибнула на висоту 198 см.
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