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Українки зайняли весь п'єдестал на престижному турнірі в Німеччині

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
4,3 т.

  • Юлія Левченко є 2-разовою чемпіонкою України й олімпійською чемпіонкою серед юнаків 2014 року

  • Ярослава Магучіх у 2019 році стала віцечемпіонкою світу

  • Ірина Геращенко виграла в 2014 році чемпіонат України в приміщенні

Юлія Левченко та Ярослава Магучіх

Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.

Українські стрибунки у висоту зайняли перші три місця на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt у німецькому Дессау.

У боротьбі за "золото" 22-річна киянка Юлія Левченко тільки за кількістю спроб випередила 18-річну уродженку Дніпра Ярославу Магучіх. Обидві спортсменки зупинилися на висоті 1,96 м. Бронзову нагороду з результатом 1 метр 90 сантиметрів здобула 25-річна Ірина Геращенко, яка представляє Київ.

Підсумковий протокол в секторі зі стрибків у висоту

Підсумковий протокол в секторі зі стрибків у висоту Офіційний сайт Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх Instagram Ярослави Магучіх

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко Instagram Ірини Геращенко

Юлія Левченко

Юлія Левченко Instagram Юлії Левченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги в Стокгольмі.

Ярославі під час третьої спроби підкорилася планка на висоті 2 метри. Другою стала ще одна представниця нашої країни. Киянка Юлія Левченко стрибнула на висоту 198 см.

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Німеччиналегка атлетикаЯрослава МагучiхЮлія Левченко
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