Українки зайняли весь п'єдестал на престижному турнірі в Німеччині

Українські стрибунки у висоту зайняли перші три місця на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt у німецькому Дессау.

У боротьбі за "золото" 22-річна киянка Юлія Левченко тільки за кількістю спроб випередила 18-річну уродженку Дніпра Ярославу Магучіх. Обидві спортсменки зупинилися на висоті 1,96 м. Бронзову нагороду з результатом 1 метр 90 сантиметрів здобула 25-річна Ірина Геращенко, яка представляє Київ.

Підсумковий протокол в секторі зі стрибків у висоту Офіційний сайт Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt

Ярослава Магучіх Instagram Ярослави Магучіх

Ірина Геращенко Instagram Ірини Геращенко

Юлія Левченко Instagram Юлії Левченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги в Стокгольмі.

Ярославі під час третьої спроби підкорилася планка на висоті 2 метри. Другою стала ще одна представниця нашої країни. Киянка Юлія Левченко стрибнула на висоту 198 см.

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