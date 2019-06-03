Українки тріумфально виступили в турнірі Світової серії

У столиці Каталонії пройшов 8-й етап Світової серії FINA по артистичному (синхронному) плаванню, на якому блискуче виступили українські спортсменки, завоювавши золоті і срібні нагороди.

На початку турніру українка Марта Федина зовсім небагато поступилася титулованій іспанці Оні Карбональ і завоювала "срібло". А пізніше вже в дуеті з Анастасією Савчук святкувала перемогу і здобула "золото".

Золоті медалістки Марта Федина та Анастасія Савчук НОК України

У другий день змагань в командних вправах (соло, комбі, хайлайт) українські спортсменки тричі піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Золотий день !!! 🧜♀️🧜♂️🏆🇺🇦



🥇🥇🥇Трічі (соло, комбі, хайлайт) сходили українські спортсменки на найвищу Сходинки п'єдесталу у другий день Світової Серії FINA з артистичного плавання у Барселоні🇪🇸.



Вітаємо, молодці! 👍👍👍



Фото @FINA pic.twitter.com/Xi30wHsYUB - НОК України (@OlympicUA) 2 червня 2019 р.

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Не залишилися без нагород українки і в заключний день турніру. У довільних програмах наші спортсменки завоювали золото в дуеті і срібло в груповому виступах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НОК України провів церемонію "Герої спортивного року 2018". Одну з головних нагород - "спортсменка року" - завоювала відома українська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич.

Для 33-річної Костевич цей тріумф був настільки значущим і довгоочікуваним, що після вручення Олена буквально розплакалася і не відразу змогла повернутися до публіки.

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