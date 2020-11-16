Українка завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з велотреку. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 11:02, 16.11.2020

Українка Олена Старікова завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з велотреку в болгарському Пловдиві.

Як повідомляється на офіційній сторінці Федерації велосипедного спорту України, вона виграла гонку кейрін у фінальній стадії змагань. Наша співвітчизниця випередила чешку Сару Канковску й іспанку Хелену Касас.

Олена Старікова завоювала "золото"
Facebook Федерації велосипедного спорту України

Відзначимо, що кейрін – вид велотрекових гонок, в якому учасники поступово набирають швидкість.

В один з попередніх днів чемпіонату Європи Старікова стала бронзовою призеркою в спринті.

Наша збірна посіла восьме місце з 11 учасників змагання в загальному медальному заліку. На рахунку нашої команди шість нагород – по одному "золоту" і "сріблу" та чотири "бронзи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український велогонщик Марк Падун виграв етап світового туру.

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