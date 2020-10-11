Українка з рекордом виграла марафон в Болгарії

Максим Іншаков Інші види спорту 21:18, 11.10.2020 Оновлено: 21:19, 11.10.2020

Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна виграла марафон серії World Athletics Bronze Label в Софії.

28-річна уродженка Мелітополя пробігла Wizz Air Sofia Marathon за 2:27:57, встановивши рекорд змагань.

Вікторія Хапіліна
Twitter.com/krakow_pl
Результати марафону
Wizz Air Sofia Marathon

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький спортсмен з міста Бальма Еліша Ночомовіц пробіг марафонську дистанцію (42,2 км) на своєму семиметровому балконі, не виходячи за його межі.

На подолання цієї відстані у нього пішло 6 годин і 48 хвилин.

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