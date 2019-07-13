Українка взяла "золото" Універсіади, обійшовши росіянку

Українська гімнастка Єва Мелещук завоювала "золото" Літньої Універсіади в Неаполі. 17-річна киянка стала кращою у вправах з булавами.

На турнірі з художньої гімнастики Єва посіла перше місце з результатом 21,050 бала, обійшовши на бал своїх конкуренток з Азербайджану і Росії.

Для українських гімнасток це вже четверта медаль в Неаполі: до цього Мелещук взяла "бронзу", а також збірна України виборола "срібло" в командному багатоборстві та у вправах з п'ятьма м'ячами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перше "золото" для України на Універсіаді здобула стрибунка Марина Бех-Романчук.

Ще по одній золотій медалі в активі легкоатлеток Ірини Климець та Ольги Корсун.

Станом на 13 липня Україна займає 13-е загальнокомандне місце в неофіційному медальному заліку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram