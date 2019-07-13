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Українка взяла "золото" Універсіади, обійшовши росіянку

26.2т Читати матеріал російською

Українська гімнастка Єва Мелещук завоювала "золото" Літньої Універсіади в Неаполі. 17-річна киянка стала кращою у вправах з булавами.

На турнірі з художньої гімнастики Єва посіла перше місце з результатом 21,050 бала, обійшовши на бал своїх конкуренток з Азербайджану і Росії.

Українка взяла "золото" Універсіади, обійшовши росіянку

Для українських гімнасток це вже четверта медаль в Неаполі: до цього Мелещук взяла "бронзу", а також збірна України виборола "срібло" в командному багатоборстві та у вправах з п'ятьма м'ячами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перше "золото" для України на Універсіаді здобула стрибунка Марина Бех-Романчук.

Ще по одній золотій медалі в активі легкоатлеток Ірини Климець та Ольги Корсун.

Станом на 13 липня Україна займає 13-е загальнокомандне місце в неофіційному медальному заліку.

Українка взяла "золото" Універсіади, обійшовши росіянку

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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Комплекс маленького члена торчит из каждой статьи. Не просто выиграла украинка (молодец, кто спорит), а ОБОШЛА РОССИЯНКУ! И писюн сразу вроде как не такой уж маленький!
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Антошин Денис
Антошин Денис
Молодец! Если ещё на серьезных чемпионатах, а не на учебных, брали бы золото, то цены им не было бы
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