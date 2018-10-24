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Українка виграла "золото" ЧС із боротьби

6.8тЧитати матеріал російською

Українка Алла Черкасова стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 68 кг. Наша спортсменка завоювала "золото" на змаганнях, які проходять у Будапешті (Угорщина).

У фінальній сутичці Черкасова зуміла здолати спортсменку з Франції Кумба Ларрок 15:10, повідомляє НОК України.

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Україна завоювала три "золота" на Юнацькій Олімпіаді

Українка не проходила кваліфікацію і почала участь на чемпіонаті світу з 1/8 фіналу. У боротьбі за "золото" змагань 29-річна львів'янка здолала білоруску Марію Мамашук, болгарку Вікторію Іванову Бобеву, а у півфіналі поборола китаянку Фен Чжоу.

Це перша медаль української команди на змаганнях.

Алла Черкасова

Алла Черкасова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна завоювала третю золоту медаль на "Іграх нескорених".

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