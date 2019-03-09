Українка виграла молодіжний ЧЄ з боротьби, здолавши в півфіналі росіянку

Українська спортсменка Ілона Прокопевнюк стала чемпіонкою Європи з боротьби серед спортсменок, не старше 23 років. Українка завоювала нагороду вищої проби у ваговій категорії до 62 кг.
У фіналі змагань Прокопевнюк здолала представницю Німеччини Люсі Манзке.
Ilona PROKOPRVNIUK 🇺🇦 gets a fall and the 🥇 at 62KG. #uww #unitedworldwrestling #wrestling #WrestleNoviSad pic.twitter.com/9kRK6anhVq- United World Wrestling (@wrestling) 8 березня 2019 р
У півфіналі змагань українка здобула перемогу над росіянкою Дарією Бобрулько, яка в підсумку стала бронзовою призеркою.
62kg #WrestleNoviSad Medal Match Results (Single 🥉)- United World Wrestling (@wrestling) 8 березня 2019 р
🥇 - Ilona PROKOPEVNIUK 🇺🇦 df. Luzie MANZKE 🇩🇪, via fall
🥉 - Daria BOBRULKO 🇷🇺 df. Ameline DOUARRE 🇫🇷, 4-1
Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Семен Новіков завоював золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної боротьби серед спортсменів не старше 23 років, який проходив в Бухаресті (Румунія). Наш спортсмен став найкращим в греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг.
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