Українка виграла молодіжний ЧЄ з боротьби, здолавши в півфіналі росіянку

Українська спортсменка Ілона Прокопевнюк стала чемпіонкою Європи з боротьби серед спортсменок, не старше 23 років. Українка завоювала нагороду вищої проби у ваговій категорії до 62 кг.

У фіналі змагань Прокопевнюк здолала представницю Німеччини Люсі Манзке.

Ilona PROKOPRVNIUK 🇺🇦 gets a fall and the 🥇 at 62KG. #uww #unitedworldwrestling #wrestling #WrestleNoviSad pic.twitter.com/9kRK6anhVq