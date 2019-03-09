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Українка виграла молодіжний ЧЄ з боротьби, здолавши в півфіналі росіянку

7.3тЧитати матеріал російською

Українська спортсменка Ілона Прокопевнюк стала чемпіонкою Європи з боротьби серед спортсменок, не старше 23 років. Українка завоювала нагороду вищої проби у ваговій категорії до 62 кг.

У фіналі змагань Прокопевнюк здолала представницю Німеччини Люсі Манзке.

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У півфіналі змагань українка здобула перемогу над росіянкою Дарією Бобрулько, яка в підсумку стала бронзовою призеркою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Семен Новіков завоював золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної боротьби серед спортсменів не старше 23 років, який проходив в Бухаресті (Румунія). Наш спортсмен став найкращим в греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг.

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Тема
вільна боротьба
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Молодец девочка с победой и дальнейших успехов!!
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