Українка стала в Росії віцечемпіонкою світу з шахів

Українська шахістка Анна Музичук стала віцечемпіонкою світу з бліцу на першості планети, яке пройшло в столиці Росії Москві.

Наша співвітчизниця закінчила виступи, набравши 12,5 балів за 17 турів. При цьому Музичук програла всього пів бала своїй колишній співвітчизниці, яка прийняла громадянство Росії, Катерині Лагно.

Анна Музичук (зліва) FIDE

Перед останнім туром Музичук та Лагно мали однакові показники, але Анна програла китаянці Тань Чжунь. У результаті українка не змогла претендувати на плей-офф за "золото" з ексукраїнкою.

Kateryna Lagno (🇷🇺 2606) becomes Women's World Blitz Champion for the second consecutive year! 🏆 Our congratulations 👏👏



Her final score is 13 points out of 17 games, half a point above the runner-up Anna Muzychuk. Tan Zhongyi & Valentina Gunina shared for third. #rapidblitz pic.twitter.com/XeZdQVll3r - International Chess Federation (@FIDE_chess) 30 грудня 2019 р

Підсумкова таблиця:

1. Катерина Лагно (Росія) – 13

2. Анна Музичук (Україна) – 12,5

3. Тань Джуньї (Китай) – 12

Як повідомляв OBOZREVATEL, український гросмейстер Руслан Пономарьов пригрозив виходом з національної федерації.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!