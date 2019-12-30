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30 грудня • оновлено в 21:25
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Українка стала в Росії віцечемпіонкою світу з шахів

2.4т
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Українська шахістка Анна Музичук стала віцечемпіонкою світу з бліцу на першості планети, яке пройшло в столиці Росії Москві.

Наша співвітчизниця закінчила виступи, набравши 12,5 балів за 17 турів. При цьому Музичук програла всього пів бала своїй колишній співвітчизниці, яка прийняла громадянство Росії, Катерині Лагно.

Анна Музичук (зліва)

Анна Музичук (зліва)

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Українці стали чемпіонами світу з кібер-шахів

Перед останнім туром Музичук та Лагно мали однакові показники, але Анна програла китаянці Тань Чжунь. У результаті українка не змогла претендувати на плей-офф за "золото" з ексукраїнкою.

Підсумкова таблиця:
1. Катерина Лагно (Росія) – 13
2. Анна Музичук (Україна) – 12,5
3. Тань Джуньї (Китай) – 12

Як повідомляв OBOZREVATEL, український гросмейстер Руслан Пономарьов пригрозив виходом з національної федерації.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з шахів
Особа
Ганна Музичук
Місце
Росія Москва
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Украинка позорно проиграла россиянке!
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1
1
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Это что, она поехала в страну "ахрессора" поиграться в шахматы??!! Да ещё и в самое логово?! Зрадиша зрадная! Караул! На миротворец её срочно! И на Oкраину больше не впускать! Пусть страдает и мучается в загнивающей России!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Россия!!!!
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