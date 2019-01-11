МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Українка стала найкращою пауерліфтеркою планети

1.7тЧитати матеріал російською

Українка Мар'яна Шевчук стала кращою пауерліфтеркою 2018 року за версією Міжнародної федерації пара-пауерліфтингу. Наша спортсменка стала єдиною дівчиною, яку номінували на це звання.

Кращого спортсмена обирали шляхом голосування в соцмережах. Користувачі всіх платформ віддали беззаперечну перемогу українці. Друге місце зайняв колумбієць Кастанеда, а третім, згідно з вибором тих, хто голосував, став іранець Сіаманд Рахман, повідомляє Громадське.

Мар'яна Шевчук

Мар'яна Шевчук

vin.gov.ua

Новини
Українка стала чемпіонкою Європи з пауерліфтингу

У 2018 році Шевчук успішно виступила на чемпіонаті Європи у Франції. Українська пауерліфтерка встановила новий світовий рекорд, піднявши 130,5 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська пауерліфтерка Тетяна Мельник-Ахмаметєва виграла чемпіонат Європи з жиму лежачи, який проходив у Люксембурзі. 33-річна уродженка Кам'янця-Подільського при своїй вазі в 72 кілограми змогла вичавити 180.5 кг, встановивши світовий рекорд.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "пауерліфтинг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
пауерліфтинг
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Вся галактика ликуе!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги