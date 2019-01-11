Українка стала найкращою пауерліфтеркою планети

Українка Мар'яна Шевчук стала кращою пауерліфтеркою 2018 року за версією Міжнародної федерації пара-пауерліфтингу. Наша спортсменка стала єдиною дівчиною, яку номінували на це звання.

Кращого спортсмена обирали шляхом голосування в соцмережах. Користувачі всіх платформ віддали беззаперечну перемогу українці. Друге місце зайняв колумбієць Кастанеда, а третім, згідно з вибором тих, хто голосував, став іранець Сіаманд Рахман, повідомляє Громадське.

Мар'яна Шевчук vin.gov.ua

Новини Українка стала чемпіонкою Європи з пауерліфтингу

У 2018 році Шевчук успішно виступила на чемпіонаті Європи у Франції. Українська пауерліфтерка встановила новий світовий рекорд, піднявши 130,5 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська пауерліфтерка Тетяна Мельник-Ахмаметєва виграла чемпіонат Європи з жиму лежачи, який проходив у Люксембурзі. 33-річна уродженка Кам'янця-Подільського при своїй вазі в 72 кілограми змогла вичавити 180.5 кг, встановивши світовий рекорд.

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