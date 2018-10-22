Українка сенсаційно виграла Кубок світу

Українська спортсменка Юлія Єлістратова блискуче виграла етап Кубка світу із триатлону в Еквадорі.

Нинішня перемога на такому високому рівні стала першою із 2015 року, а також першим "золотом", яке виграла Єлістратова на Кубку світу після народження дитини.

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У березні Юлія Єлістратова стала кращою на міжнародних змаганнях із триатлону в Африці. У 2016 році вона втретє очолила рейтинг Європейської федерації, повідомляє Sport.ua.

Нагадаємо, що триатлон — це вид спорту, який передбачає мультиспортивну гонку, що складається із трьох етапів: плавання, велогонки та бігу.

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