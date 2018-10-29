Українка приховала хворобу і померла в тренажерному залі

Жителька Маріуполя Світлана Захарова померла під час занять в одному з тренажерних залів у 23-му мікрорайоні міста. Молода жінка 1982 р.н. до походу в спортзал близько тижня дотримувалася дієти, крім того, їй був поставлений діагноз "порок мітрального клапана".

"У дівчини не витримало серце, і вона померла на руках у лікарів", - повідомляє 0629 з посиланням на свої джерела.

"Вона пила воду і потім стала падати на підлогу", - говорить очевидець, тренер Олександр Луговий. Першу допомогу надавав їй персонал тренажерного залу і одноклубниця, яка має медичну освіту. Також подзвонили сестрі потерпілої, яка повідомила, що у жінки порок серця, а в її сумці знайшли таблетки.

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Загибла займалася на TRX петлях, ходила на тренування близько 4 місяців, але нікому не говорила, що у неї проблеми з серцем. Олександр Луговий зазначив, що нещастя сталося не в розпал тренування, а ще на стадії розминки, буквально через 3-5 хвилин після початку.

За словами тренера, пост-фактум він дізнався, що Світлана дотримувалася суворої дієти, хоча особисто він не бачив у цьому необхідності. У залі немає спеціального медика, але всі тренери мають спеціальну підготовку, зокрема і медичну, і вищу освіту педагогів.

Світлана Захарова соцмережі

Світлана Захарова соцмережі

Світлана Захарова соцмережі

Світлана Захарова соцмережі

Світлана Захарова соцмережі

Світлана Захарова соцмережі

Світлана Захарова соцмережі

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