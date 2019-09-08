Українка Левченко взяла "срібло" на етапі "Діамантової ліги"

Прославлена українська легкоатлетка Юлія Левченко завоювала срібну медаль на фінальному етапі "Діамантової ліги".
На змаганнях в Брюсселі (Бельгія) 21-річна киянка змогла в останній спробі стрибнути у висоту на 1,97.
Перемогу здобула росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором.
Українка Ярослава Магучіх посіла шосте місце. Ще одна українка Ірина Геращенко – 10-а.
Результати етапу:
1. Марія Ласіцкене - 1,99
2. Юлія Левченко (Україна) – 1,97
3. Нафіссату Тіам (Бельгія) – 1,95
6. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,89
10. Ірина Геращенко (Україна) – 1,85
Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.
Відзначимо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перемогла в підсумковому заліку "Діамантової ліги" зі стрибків у довжину.
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