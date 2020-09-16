Українка Левченко виграла турнір зі стрибків у висоту в Хорватії

Михайло Морозов Інші види спорту 09:41, 16.09.2020

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала переможницею міжнародного турніру зі стрибків у висоту "Hanzekovic Memorial", який пройшов у хорватському Загребі.

Наша спортсменка посіла перше місце з результатом в 1,93 метра, випередивши шведку Еріку Кінсі та представницю Нової Зеландії Ніколу МакДермотт, яким підкорилася позначка в 1,90 метрів за однакову кількість спроб.

Юлія Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту
World Athletics

Інші українки, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, у змаганні участі не брали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наші співвітчизниці зайняли весь п'єдестал на престижному турнірі зі стрибків у довжину в Німеччині, а до цього на змаганнях у Швеції Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги.

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