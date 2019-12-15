Українка Харлан завоювала "золото" Кубка світу з фехтування

Знаменита українська шаблістка Ольга Харлан перемогла на етапі Кубка світу з фехтування, який проходить в Солт-Лейк-Сіті.

Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування

У фіналі 29-річна уродженка Миколаєва перемогла китаянку Цянь Цзяжуй (15:9). У півфіналі з таким же рахунком Харлан була сильніша за французьку спортсменку Манон Брюне.

Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування

Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування

Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування

Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування

Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування

Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування

Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування

Українка Харлан виграла чемпіонат світу, "заколовши" росіянку

Відзначимо, що раніше Ольга Харлан викликала справжній переполох в мережі після того, як кардинально змінила імідж. Фанати назвали спортсменку бандиткою.

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