Українка Харлан завоювала "золото" Кубка світу з фехтування

Знаменита українська шаблістка Ольга Харлан перемогла на етапі Кубка світу з фехтування, який проходить в Солт-Лейк-Сіті.
Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування
У фіналі 29-річна уродженка Миколаєва перемогла китаянку Цянь Цзяжуй (15:9). У півфіналі з таким же рахунком Харлан була сильніша за французьку спортсменку Манон Брюне.
Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування
Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування
Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування
Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування
Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування
Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування
Ольга Харлан на Кубку світу з фехтування
Українка Харлан виграла чемпіонат світу, "заколовши" росіянку
Відзначимо, що раніше Ольга Харлан викликала справжній переполох в мережі після того, як кардинально змінила імідж. Фанати назвали спортсменку бандиткою.
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