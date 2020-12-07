Українка Харлан виграла сезон у світовому рейтингу, випередивши росіянку

Українка Ольга Харлан вп'яте в кар'єрі завершила сезон на першому рядку світового рейтингу Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Наша співвітчизниця здобула три медалі по ходу нинішнього сезону. На першому етапі Кубка світу у французькому Орлеані Ольга завоювала "бронзу", а потім стала найсильнішою на турнірі в Солт-Лейк-Сіті і Гран-прі Монреаля.

Це дозволило Харлан набрати 297 очок і випередити в рейтингу свою одвічну суперницю з Росії Ольгу Велику, якій підкорилася позначка у 208 залікових пунктів. Третьою стала француженка Манон Брюне, яка досягла планки у 187 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольгу Харлан збентежили гімном України після перемоги на Гран-прі в канадському Монреалі.