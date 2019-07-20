Українка Харлан виграла чемпіонат світу, "заколовши" росіянку

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла чемпіонат світу, який в ці дні проходить в столиці Угорщини Будапешті.

На шляху до фіналу Харлан в 1/8 здолала Абандон Соеон Чой (15:12) з Південної Кореї. У чвертьфіналі в жіночій шаблі Ольга обіграла землячку Аліну Комащук – 15:14.

У півфіналі Ольга зустрілася з румункою Бьянкой Паску. Харлан розгромила свою суперницю з рахунком 15: 5.

У вирішальній битві представниці України протистояла найбільш заклята суперниця – росіянка Софія Велика. З початку Ольга захопила перевагу, однак під кінець зустрічі росіянці вдалося вийти вперед. Великій потрібен був один укол, щоб здобути перемогу. Однак Харлан вчасно зібралася і вирвала перемогу 15:14. Для Харлан це четверта індивідуальна перемога на чемпіонатах світу.

Як спільно OBOZREVATEL, збірна України з футболу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату стала віце-чемпіоном світу.

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