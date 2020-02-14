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14 лютого • оновлено в 22:49
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Українка феєрично здолала росіянку і стала 3-разовою чемпіонкою Європи з боротьби

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Українка Юлія Ткач виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Римі.

Юлія Ткач

Юлія Ткач

НОК України

У фіналі вагової категорії до 62 кг Ткач перемогла чинну чемпіонку світу Інну Тражукову з Росії (2:1). На шляху до заключної сутички спортсменка здолала ще двох суперниць: білоруску Вероніку Іванову і представницю Азербайджану Тетяну Омельченко.

Для Ткач це вже третє золото на чемпіонатах Європи. Турнір у Римі проходить із 10-го по 16 лютого.

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Повний тріумф: українські легкоатлетки влаштували феєрію на престижному турнірі

Це п'ята медаль жіночої команди України на чемпіонаті Європи-2020 – раніше срібло виграли Оксана Лівач і Соломія Винник, а Ангеліна Лисак та Алла Черкасова завоювали бронзові медалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український борець Семен Новіков здобув фантастичну перемогу у фіналі чемпіонату Європи.

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Читайте всі новини по темі "вільна боротьба" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
вільна боротьба
Місце
Італія Рим
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Комментарии на сайте не модерированы
Хомяков Николай
Хомяков Николай
Молодець!!! Супер!
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Борьба - не бабье дело.
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Нагульнов Макар, так это и не баба,это какой-то гидро-пиддор.
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