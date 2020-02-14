Українка феєрично здолала росіянку і стала 3-разовою чемпіонкою Європи з боротьби

Українка Юлія Ткач виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Римі.

Юлія Ткач НОК України

У фіналі вагової категорії до 62 кг Ткач перемогла чинну чемпіонку світу Інну Тражукову з Росії (2:1). На шляху до заключної сутички спортсменка здолала ще двох суперниць: білоруску Вероніку Іванову і представницю Азербайджану Тетяну Омельченко.

Для Ткач це вже третє золото на чемпіонатах Європи. Турнір у Римі проходить із 10-го по 16 лютого.

Це п'ята медаль жіночої команди України на чемпіонаті Європи-2020 – раніше срібло виграли Оксана Лівач і Соломія Винник, а Ангеліна Лисак та Алла Черкасова завоювали бронзові медалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український борець Семен Новіков здобув фантастичну перемогу у фіналі чемпіонату Європи.

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