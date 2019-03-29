Українка Білодід з вражаючою переможною серією виграла "срібло" Гран-прі з дзюдо

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід здобула срібну медаль на Гран-прі в Тбілісі у ваговій категорії до 48 кг. 18-річна спортсменка в фіналі поступилася француженці Мелані Клемен.

Білодід стартувала на змаганнях з другого раунду, де перемогла грузинку Наталю Кипшидзе, а в чвертьфіналі турніру розібралася з француженкою Бландін Понт.

У боротьбі за путівку в фінал Гран-прі українська дзюдоїстка здолала досвідчену представницю Угорщини Еву Чернівецьки.

Поразкою в фіналі Білодід перервала свою переможну серію, що тривала 38 поєдинків. Востаннє наша спортсменка програвала в серпні 2017 року на чемпіонаті світу.

Дарина Білодід International Judo Federation

Як повідомляв OBOZREVATEL, молода українська дзюдоїстка Дарина Білодід здобула перемогу в номінації "Міс червона доріжка, або найстильніша учасниця церемонії "Герої спортивного року" попередніх років". Юна спортсменка набрала в півтора рази більше голосів, ніж її суперниці.

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