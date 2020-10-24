Українка Білодід взяла медаль на першому ж турнірі у новій вазі. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 10:31, 24.10.2020 Оновлено: 10:41, 24.10.2020

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід стала бронзовою медалісткою турніру серії IJF World Judo Tour – Grand Slan, який пройшов у Будапешті.

20-річна киянка вперше брала участь у ваговій категорії до 52 кг (до цього було до 48 кг) і не змогла виграти "золото".

У чвертьфінальній сутичці Білодід програла представниці Румунії Андре Читу (0:1). За хвилину до кінця поєдинку наша співвітчизниця пропустила кидок, який судді оцінили "ваза-арі".

У боротьбі за "бронзу" Дар'я перемогла представницю Швейцарії Евелін Чопп і Гюльтай Маммадалієву з Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Білодід була визнана найкращою спортсменкою 2019 року в Україні.

Відзначимо, що Дар'я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо і наймолодшою дворазовою переможницею першостей планети.

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