Українка Білодід, перемігши у півфіналі росіянку, виграла "золото" турніру Великого шолома

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула чергову перемогу в сезоні-2019, завоювавши "золото" турніру серії Великого шолома в Абу-Дабі.

Змагання в Об'єднаних Арабських Еміратах є передостанніми з серії у нинішньому році.

Дар'я Білодід ijf.org

19-річна Білодід впевнено пройшла всю турнірну дистанцію. Спочатку вона впоралася з опором Варгас Лей із Чилі, у чвертьфіналі здолала німкеню Катарину Менц, а у битві за путівку до фіналу розібралася з Сабіною Гілязовою з Росії.

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Дар'я Білодід ijf.org

У вирішальній сутичці Дар'ї протистояла словенка Маруша Штангар, яка протрималася лише хвилину. Українка красиво кинула суперницю і здобула "золото" турніру.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ прийшли в захват від Дар'ї Білодід після її перемоги на чемпіонаті світу-2019.

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