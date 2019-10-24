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24 жовтня • оновлено в 18:10
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Українка Білодід, перемігши у півфіналі росіянку, виграла "золото" турніру Великого шолома

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Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула чергову перемогу в сезоні-2019, завоювавши "золото" турніру серії Великого шолома в Абу-Дабі.

Змагання в Об'єднаних Арабських Еміратах є передостанніми з серії у нинішньому році.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

ijf.org

19-річна Білодід впевнено пройшла всю турнірну дистанцію. Спочатку вона впоралася з опором Варгас Лей із Чилі, у чвертьфіналі здолала німкеню Катарину Менц, а у битві за путівку до фіналу розібралася з Сабіною Гілязовою з Росії.

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Українка Білодід виграла "золото" турніру Великого шолома

ijf.org

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

ijf.org

У вирішальній сутичці Дар'ї протистояла словенка Маруша Штангар, яка протрималася лише хвилину. Українка красиво кинула суперницю і здобула "золото" турніру.

Українка Білодід виграла "золото" турніру Великого шолома

ijf.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ прийшли в захват від Дар'ї Білодід після її перемоги на чемпіонаті світу-2019.

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Тема
дзюдо
Особа
Дар'я Білодід
Місце
ОАЕ Абу Дабі
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