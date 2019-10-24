Українка Білодід, перемігши у півфіналі росіянку, виграла "золото" турніру Великого шолома

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула чергову перемогу в сезоні-2019, завоювавши "золото" турніру серії Великого шолома в Абу-Дабі.
Змагання в Об'єднаних Арабських Еміратах є передостанніми з серії у нинішньому році.
Дар'я Білодід
ijf.org
19-річна Білодід впевнено пройшла всю турнірну дистанцію. Спочатку вона впоралася з опором Варгас Лей із Чилі, у чвертьфіналі здолала німкеню Катарину Менц, а у битві за путівку до фіналу розібралася з Сабіною Гілязовою з Росії.
ijf.org
Дар'я Білодід
ijf.org
У вирішальній сутичці Дар'ї протистояла словенка Маруша Штангар, яка протрималася лише хвилину. Українка красиво кинула суперницю і здобула "золото" турніру.
ijf.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ прийшли в захват від Дар'ї Білодід після її перемоги на чемпіонаті світу-2019.
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