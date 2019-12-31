Українка Білодід увійшла у топ-15 найкращих спортсменок року

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який був опублікований Міжнародною асоціацією спортивної преси (AIPS).

Як повідомляє офіційний сайт організації, за українку було віддано 87 голосів, що склало 2,89% від загальної кількості. Переможницею щорічного голосування стала американська спортивна гімнастка Сімона Байлз, друге місце зайняла капітан жіночої збірної США з футболу Меган Рапіно, а третє – ямайська легкоатлетка Шеллі Енн Фрейзер-Прайс.

Дар'я Білодід 24 Канал

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Варто відзначити, що у 2019 році Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо та принесла Україні золоту медаль на Європейських іграх, які пройшли у Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Еліна Світоліна потрапила у десятку найкращих тенісисток десятиліття.

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