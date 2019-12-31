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31 грудня • оновлено в 20:20
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Українка Білодід увійшла у топ-15 найкращих спортсменок року

1.1т
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Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який був опублікований Міжнародною асоціацією спортивної преси (AIPS).

Як повідомляє офіційний сайт організації, за українку було віддано 87 голосів, що склало 2,89% від загальної кількості. Переможницею щорічного голосування стала американська спортивна гімнастка Сімона Байлз, друге місце зайняла капітан жіночої збірної США з футболу Меган Рапіно, а третє – ямайська легкоатлетка Шеллі Енн Фрейзер-Прайс.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

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Драматичний бій Кличка визнано найкращим поєдинком десятиліття

Варто відзначити, що у 2019 році Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо та принесла Україні золоту медаль на Європейських іграх, які пройшли у Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Еліна Світоліна потрапила у десятку найкращих тенісисток десятиліття.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "дзюдо" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
дзюдо
Особа
Дар'я Білодід
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